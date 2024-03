Pace fatta tra Rocco Siffredi e Alisa Toaff, dopo la denuncia per molestie verbali sporta dalla giornalista in seguito ai messaggi audio che il pornodivo le ha inviato in seguito a un’intervista.

L’incontro tra i due è stato mediato dalla trasmissione Le Iene, che ha anche raccolto la spiegazione dell’attore hard sull’accaduto: «Mi sono arrabbiato quando tu hai detto che vado sul set per sfogarmi. Quella roba lì mi ha fatto male perché è come se io sentissi che per 40 anni ero un malato di sesso. E ti ho t’ho mandato quel vocale esclusivamente perché dentro di me ero estremamente confuso», ha detto Siffredi, rivolgendosi alla giornalista.

Poi scuse, lacrime e rabbia («Perché sono così co*****e?») e il rammarico per «aver fatto male a due donne, perché hanno mia moglie è stata male», ha aggiunto Siffredi.

«Io pure sono stata molto male – ha spiegato invece Toaff davanti alle telecamere della trasmissione Mediaset - lui l'ha capito e ha ammesso tutto. Per me si risolve qui, ci siamo chiariti, mi ha chiesto scusa e io accetto le scuse. Per me finisce qui».

