Drammatico incidente stradale ieri notte a Trezzano sul Naviglio, alle porte di Milano.

A schiantarsi un monopattino elettrico e una moto.

Il conducente del primo, un 39enne di origine straniera, è morto sul colpo, inutili i soccorsi.

Quello del secondo invece, un 60enne, è stato portato d'urgenza, in elicottero, all'ospedale milanese di Niguarda. In condizioni gravi, è morto in ospedale.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri.

(Unioneonline/D)

