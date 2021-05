Ennesima tragedia sul lavoro. Questa volta è avvenuta a Torbole Casaglia, nel Bresciano.

Vittima un operaio di 50 anni che stava lavorando in una fonderia.

L’uomo stava pulendo un condotto, quando improvvisamente si è aperta una botola ed è precipitato, facendo un volo di diversi metri.

Immediato l’allarme lanciato dai colleghi, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. E’ morto sul colpo e i sanitari giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso.

(Unioneonline/L)

