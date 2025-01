Sono sempre più gravi le condizioni cliniche di Oliviero Toscani, che si trova ricoverato dal primo pomeriggio di venerdì 10 gennaio nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, in prognosi riservata.

Il fotografo, colpito da due anni dall’amiloidosi, una malattia da lui stesso definita incurabile, non sarebbe più cosciente, seppur respiri autonomamente, e i medici, secondo quanto si apprende, avrebbero rilevato una serie di danni ad alcuni organi vitali.

La moglie di Toscani Kirsti Moseng, ex modella norvegese che è legata a lui da 50 anni, ha detto: «Sembra una strada senza ritorno». In ospedale anche altri parenti.

Nella mattina di venerdì 10 gennaio Toscani aveva lasciato con l’ambulanza la sua casa di Casale Marittimo, in provincia di Pisa. Prima l’arrivo in pronto soccorso all’ospedale di Cecina, poi il trasferimento in rianimazione.

(Unioneonline/v.l.)

