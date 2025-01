Si aggravano le condizioni di Oiviero Toscani: il fotografo 82enne è ricoverato da oggi in ospedale a Cecina, in provincia di Livorno.

Il ricovero, prima in pronto soccorso e poi nel reparto di rianimazione, a causa di un peggioramento delle sue condizioni già segnate dall'amiloidosi, una malattia incurabile.

La malattia era stata resa pubblica dallo stesso fotografo in una lunga intervista rilasciata nell'agosto scorso.

«Non c'è cura - spiegava allora -. In un anno ho perso 40 chili». «Vivere così non mi interessa» aveva poi aggiunto.

In giornata per Toscani anche l’incontro con Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, che si trovava in visita proprio nella struttura sanitaria nell'ambito dei lavori di riqualificazione.

(Unioneonline)

