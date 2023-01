Quando il turno di lavoro può salvarti la vita. È accaduto a Livorno, dove un medico del 118, in servizio su un ambulanza, ha accusato un malore e, fatto un controllo, si è accorto di avere un infarto in corso.

Il medico, un 42enne, stava facendo il turno di notte come tante altre volte nell'associazione di via San Giovanni quando, ad un certo punto, si è sentito male: i parametri registrati hanno evidenziato la crisi cardiaca in atto.

Gli altri volontari hanno subito allertato la centrale operativa del 112 e comunicato che il medico di turno sulle emergenze aveva un infarto. Avvisata la centrale, il 42enne è stato trasportato in pronto soccorso in codice rosso e trasferito poi nel reparto di cardiologia dove si trova ricoverato in condizioni serie ma stabili.

