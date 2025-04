Settimana Santa all'insegna del maltempo, soprattutto in Sardegna e nell’area tirrenica, così come in Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana.

Una serie di perturbazioni atlantiche colpirà in pieno l'Italia, come spiega Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo.it, che segnala un fronte freddo proveniente dal Nord Atlantico che porterà piogge intense. Come spesso succede in primavera, spiega Sanò, «ci saranno momenti di sole e improvvisi acquazzoni».

Oggi le prime piogge, mentre martedì 15 il tempo sarà diffusamente instabile al Nord e ci saranno rovesci su area tirrenica e Sardegna. Mercoledì 16 meteo in peggioramento nel Nordovest e fortemente instabile su Sardegna e versante tirrenico. Tempo soleggiato, invece, al Sud.

