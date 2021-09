Stava segnalando un cantiere in autostrada quando è stato travolto e ucciso da un camion.

Incidente sul lavoro questo pomeriggio all’innesto tra la A1 e la A15 vicino a Parma.

L’operaio, dipendente di una società che lavora per Autostrade per l'Italia, stava lavorando lungo la corsia di emergenza quando un camion diretto a Milano ha sbandato mentre era in prima corsia e ha colpito in pieno il furgone di servizio uccidendolo sul colpo.

La circolazione in direzione nord è attualmente chiusa, fra Parma e il bivio per l'A15.

