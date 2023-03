Papa Francesco ha trascorso la sua seconda notte al Policlinico Gemelli di Roma dopo il ricovero avvenuto per una “bronchite su base infettiva”.

Le sue condizioni sono migliorate. «In base alle informazioni che ho, uscirà sabato dal Gemelli, così potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa», ha detto il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, parlando con l’Adnkronos.

Notizia confermata in mattinata anche dal direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni: «Il rientro a casa Santa Marta di Sua Santità è previsto nella giornata di domani, all'esito dei risultati degli ultimi accertamenti di questa mattina».

La giornata di ieri, ha aggiunto Bruni, «è trascorsa bene, con un normale decorso clinico. Nella serata Papa Francesco ha cenato, mangiando la pizza, insieme a quanti lo assistono in questi giorni di degenza ospedaliera: con il Santo Padre erano presenti i medici, gli infermieri, gli assistenti e il personale della Gendarmeria. Questa mattina dopo aver fatto colazione, ha letto alcuni quotidiani e ha ripreso il lavoro».

Il Vaticano ha nel frattempo riorganizzato il programma della Settimana santa: il cardinale argentino Leonardo Sandri celebrerà la messa della domenica delle Palme a San Pietro, mentre alla funzione del giorno di Pasqua presiederà proprio il cardinale Re. «Il Papa ci sarà per l’Urbi et Orbi, leggerà il messaggio e presiederà tutti i riti», ha spiegato Re.

Già da lunedì, ha aggiunto Sandri, si era stabilito un piano che risparmiasse a Bergoglio, 86 anni, le fatiche della settimana di Pasqua.

