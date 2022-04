Cinque persone in carcere, tre ai domiciliari. È il bilancio dell’operazione condotta dai carabinieri di Palermo tra il capoluogo siciliano e Napoli nell’ambito di un’inchiesta sullo spaccio di droga partita dopo una denuncia presentata da un giornalista del programma “Le Iene”.

Nel gennaio 2019 gli inquirenti hanno avviato un’indagine sul traffico di stupefacenti nel mandamento mafioso di Porta Nuova. In precedenza, il giornalista Ismaele La Vardera aveva avuto un incontro con alcune persone che avevano dichiarato di avere “il controllo” del quartiere Kalsa e che, nell’ambito della campagna elettorale per le amministrative a Palermo, si dicevano disponibili a procacciare voti in cambio di soldi.

I militari hanno approfondito la questione arrivando a scoprire il giro di spaccio. Il capo dell’organizzazione a gestione familiare era in carcere e da lì avrebbe ordinato acquisti e cessioni di droga in concorso con alcuni degli arrestati di questa notte.

