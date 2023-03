Appena venuta al mondo, era già in crisi di astinenza da cocaina.

La scoperta choc è avvenuta all’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina, in provincia di Lecce, dove nei giorni scorsi i medici hanno riscontrato la positività alla droga sia nella bimba sia nella madre, dopo che entrambe si erano sottoposte a esami tossicologici. La piccola, che piangeva disperata, è stata trasferita in Terapia Intensiva al Fazzi di Lecce, dove è ancora in cura. Ora è in buone condizioni di salute e potrebbe presto essere dimessa dall'ospedale.

Sull’affidamento della neonata sarà chiamato a esprimersi il Tribunale per i minorenni di Lecce, al termine dell’inchiesta avviata nei confronti della madre della piccola. La bimba potrebbe essere trasferita in una comunità per minori.

