Tragedia vicino a Terracina, in provincia di Latina, dove - in un tratto della strada Frosinone-Mare – sono morti in uno spaventoso incidente tre motociclisti.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto si sono scontrate due moto, una delle quali faceva parte di un corteo di una quindicina di centauri, appartenenti a un’associazione di Priverno, di ritorno da un raduno.

Durante il tragitto – all’altezza di Frasso – uno di loro ha iniziato un sorpasso, ma si è trovato di fronte un’altra moto, con in sella due persone, che proveniva in senso opposto.

La collisione è stata violentissima e fatale per tutte e tre le persone in sella, una delle quali è stata sbalzata a diversi metri.

Anche altri motociclisti del corteo sono rimasti coinvolti e feriti, alcuni in maniera grave.

Sul posto, dopo l’allarme, è intervenuta la Polizia, oltre alle ambulanze del 118.

