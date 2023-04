È di tre morti ed un ferito il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri sulla provinciale 580 tra Ginosa e Marina di Ginosa, nel Tarantino.

Per cause in corso di accertamento sono entrate in collisione una Fiat Punto ed una Fiat Grande Punto.

A causa del violentissimo impatto frontale sono morti sul colpo due coniugi romeni residenti a Ginosa, lui di 30, lei di 25 anni.

Durante il trasporto in ambulanza all'ospedale di Taranto è deceduto un giovane di 27 anni, Alessandro Calabrese, residente a Marina di Ginosa.

Il ferito è ricoverato a Castellaneta: le sue condizioni non sarebbero gravi.

