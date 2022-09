Finito sotto le forche posteriori di un trattore, un uomo ha perso la vita questa mattina a Vallecchio di Montescudo, nel Riminese.

L’operaio era impegnato all’interno di una porcilaia, era da solo e si è messo a fare qualcosa dietro il mezzo agricolo. Forse a causa di un cedimento meccanico è stato travolto dal trattore ed è morto per i traumi riportati a seguito dello schiacciamento.

All’ora di pranzo la moglie non lo ha visto rientrare e ha dato l’allarme. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori per la vittima non c’era più nulla da fare.

