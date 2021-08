Un altro incidente sul lavoro, questa volta in provincia di Torino.

L'autista di un tir è morto questa mattina schiacciato dal suo mezzo nel parcheggio del supermercato “Gigante” a La Loggia.

Stando a quanto si apprende, l’uomo stava scaricando la merce da portare sugli scaffali. Non è ancora chiara l’esatta ricostruzione.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 ma per il camionista non c’era già più niente da fare. Sull'incidente stanno indagando i carabinieri e i tecnici Spresal dell'Asl To 5.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata