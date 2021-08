Tragedia in Val d’Aosta.

L’imprenditore Sandro Pepellin, 70 anni, ex sindaco di Jovencan e titolare di un'impresa edile, è morto in un incidente sul lavoro all’interno di un cantiere, schiacciato da una lastra di cemento che stava scaricando in un cantiere per la costruzione di un bed and breakfast nel Comune di Gressan.

Le sue condizioni sono apparse subito disperate.Trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Aosta, Pepellin è morto poco dopo il ricovero.

In gravi condizioni l’operaio che era con lui, un 51enne, che si trova in prognosi riservata.

Dopo l’accaduto è stata avviata un’indagine e il cantiere è stato posto sotto sequestro.

