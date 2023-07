Addio per sempre a padrini e madrine nei battesimi e nelle cresime.

Succede in Abruzzo, dove il vescovo della diocesi di Sulmona-Valva, Michele Fusco, ha emanato un apposito “decreto” con cui viene appunto disposta l’abolizione a tempo indeterminato delle due figure, al termine della sperimentazione durata tre anni.

Alla base della decisione di Fusco, la constatazione che la scelta di padrini e madrine per i sacramenti avveniva «con criteri e finalità diverse (parentela, amicizia, interesse), senza considerare lo specifico ruolo che il padrino o la madrina è chiamato a svolgere ovvero trasmettere la fede che deve vivere in prima persona per poi poterla testimoniare».

«Allo scadere del triennio, quanto stabilito è stato ben recepito ed attuato», ha scritto il presule nel decreto di abolizione, adottato dopo aver sentito il collegio dei consultori e il Consiglio presbiterale. Il decreto ad experimentum, che all'epoca provocò pure una serie di reazioni, si è quindi trasformato in un'abolizione definitiva.

