Nei primi momenti dopo il parto ha allattato e accudito la sua bambina, per poi scoprire che in realtà non era quella che aveva appena partorito. La vicenda, raccontata dalla stampa locale, arriva da Brescia, dove una famiglia ha presentato denuncia contro un ospedale chiedendo il risarcimento danni. Alla base dell’avvio dell’iter legale il fatto che la mamma ora avrebbe difficoltà a creare un legame con la vera figlia. Non era lei quella che compariva nelle foto e nei video mandati ai parenti poco dopo la nascita, e non era lei che ha preso il suo latte e le sue coccole quando ha visto la luce.

A far nascere il dubbio è stato il neo-papà. Nella culla che avevano portato in stanza c’era il nome che i genitori avevano scelto, la bimba indossava i vestitini consegnati al momento del ricovero, ma la piccola non aveva al polso il braccialetto, che invece era nella culla e riportava un altro nome.

Il chiarimento è arrivato poco dopo, ma intanto erano trascorse molte ore. Tanto che si è arrivati alla denuncia. La famiglia dell’altra bambina, invece, al momento non ha annunciato iniziative.

(Unioneonline/s.s.)

