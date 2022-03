E’ salito sul tetto di un vagone ferroviario fermo su un binario secondario a Cambiano, nel Torinese, ed è rimasto folgorato.

Sono gravissime le condizioni di un 15enne. La brava gli è costata cara. La ferrovia è vicina al parcheggio di un centro commerciale, dove il giovane stava passando la domenica.

Sulla dinamica dell’incidente indaga la polizia ferroviaria. Da una prima ricostruzione sembra che il giovane sia scivolato dal vagone e, nella caduta, abbia sfiorato i cavi dell'alta tensione, rimanendo folgorato. Avrebbe anche battuto la testa.

A chiamare il 118 gli amici che erano con lui. La prima a soccorrerlo è stata una infermiera che si stava recando al centro commerciale. Il ragazzo era in arresto cardiaco e si è ripreso dopo il massaggio cardiaco praticato dalla donna in attesa che arrivasse l'ambulanza. Poi è stato trasportato al Cto di Torino, dove è intubato e in prognosi riservata.

