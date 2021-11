Manifestazione dei no vax autorizzata dal prefetto, oggi alle 16 in piazza Garibaldi a Cagliari, mentre in tutta Italia entra di fatto in vigore il nuovo giro di vite del Viminale ai cortei anti-Green pass.

Vietati i cortei in Piazza Duomo a Milano e nel centro storico di Napoli, a Roma off limits Piazza del Popolo e la zona dei palazzi istituzionali. E sarà vietata la sfilata in auto annunciata a Padova proprio con l'intento di aggirare la direttiva del ministero dell’Interno. Ma sulle chat di Telegram rimbalzano le chiamate a scendere in piazza per "disobbedire al divieto di manifestare". I comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza sono stati chiamati a individuare le specifiche aree della città "di particolare interesse per l'ordinato svolgimento della vita della comunità" da interdire temporaneamente.

Manifestare oggi sarà possibile, ma con modalità - è lo scopo della direttiva firmata mercoledì dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese - che non danneggino ulteriormente le attività economiche e limitino le libertà degli altri cittadini. E in vista del primo sabato di proteste no Green pass con le nuove regole, Lamorgese ha rivolto l'invito a chi scenderà in piazza a far prevalere "senso civico" e rispettando le modalità concordate: "L'importante - ha detto - è che non ci siano pericolose forzature".

ROMA – A Roma sono attese tre manifestazioni, di cui una contro il Green pass al Circo Massimo. Sarà vietato il centro storico, con le zone delle shopping e dei palazzi delle istituzioni, considerati obiettivi sensibili. Davanti a Palazzo Chigi da circa una settimana è stato potenziato il servizio d'ordine pubblico, così come da circa una settimana sarebbe stato innalzato il livello di protezione nel confronti del premier, Mario Draghi.

MILANO – A Milano, dove sono annunciate la diciassettesima manifestazione no Green pass e un'iniziativa del guru no-vax Robert F. Kennedy Jr., figlio di Bob, la Confcommercio teme perdite fino a 4 milioni. Il prefetto ha sposato la linea dura, vietando nei prefestivi e festivi, e poi tutti i giorni dal 25 novembre e al 9 gennaio, l'area di Piazza Duomo e corso Vittorio Emanuele, dove saranno allestiti i mercati di Natale. Le eventuali manifestazioni non autorizzate dalla questura saranno consentite solo in forma statica, i manifestanti potranno quindi rimanere in piazza Fontana se decideranno di riunirsi lì.

