Si è impossessato di una pilotina al porto di Livorno ed è fuggito a bordo dell'imbarcazione, urtando contro un traghetto in navigazione diretto a Cagliari. Poi, ha tentato di dare fuoco al mezzo.

È il rocambolesco episodio accaduto intorno alle 3,30 della notte scorsa, protagonista un uomo che è stato poi fermato dagli uomini della capitaneria di porto e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto.

Da quanto spiegato l'uomo, di origine olandese, sarebbe stato probabilmente sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Da quanto ricostruito è riuscito a salire a bordo della pilotina, l'ha messa in moto e si è diretto verso il mare aperto. È scattato poi l'allarme e sono partiti un'altra pilotina e una motovedetta, quest'ultima inviata dalla guardia costiera, con il fuggitivo fermato a circa 13 miglia dalla costa in direzione dell'isola di Gorgona, ma solo dopo che era stato accidentalmente “speronato” il traghetto in transito. Nessuna conseguenza per la nave passeggeri, la “Maria Grazia Onorato”, che ha potuto proseguire il viaggio destinazione Sardegna, ma seri danni invece per l'imbarcazione più piccola che avrebbe cominciato a imbarcare acqua.

Il tentativo di incendio è poi avvenuto mentre la pilotina, raggiunta e fermata, veniva trainata in porto: l'uomo sarebbe stato bloccato dai militari e dai vigili del fuoco che nel frattempo viste le condizioni della pilotina erano intervenuti anche con i sommozzatori.

Il protagonista della vicenda, una volta rientrato in porto, è stato accompagnato al pronto soccorso e poi negli uffici della Polmare in attesa degli eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.l.)

