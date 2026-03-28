il giallo
28 marzo 2026 alle 15:39aggiornato il 28 marzo 2026 alle 15:41
Rovigo, donna e bimbo di un anno trovati morti in un laghettoI corpi sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco, sul posto anche i sommozzatori che stanno ispezionando lo specchio d’acqua artificiale
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I cadaveri di una donna e di un bimbo di circa un anno sono stati trovati in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, in provincia di Rovigo.
Secondo le prime informazioni, i corpi sono stati già recuperati dai Vigili del Fuoco mentre nella zona è in arrivo anche un elicottero con a bordo il personale del nucleo sommozzatori, per effettuare ulteriori ricerche nello specchio d'acqua.
***Notizia in aggiornamento***
(Unioneonline)
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