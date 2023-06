Giusti i funerali di Stato, non il lutto nazionale per Silvio Berlusconi.

È quanto sostiene Rosy Bindi, ex ministra ed esponente del Partito Democratico, grande oppositrice dell’ex premier e leader di Forza Italia.

Intervistata da “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1, ha detto: «I funerali di Stato sono previsti ed è giusto che ci siano, ma il lutto nazionale per una persona divisiva come è stato Berlusconi secondo me non è una scelta opportuna».

Spesso presa di mira da barzellette e battute sessiste di Berlusconi, Rosy Bindi fu anche offesa in tv dal Cav con la battuta «è più bella che intelligente». Lei gli rispose «sono una donna che non è a sua disposizione».

