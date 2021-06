Il piccolo Nicola è stato ritrovato vivo. Il bimbo di 21 mesi era svanito nel nulla nella notte tra lunedì e ieri a Palazzolo sul Senio, in provincia di Firenze, e imponenti sono state le ricerche dopo l’allarme lanciato dai genitori. Ora il lieto fine.

Il bambino, dalle pochissime notizie che trapelano, era in fondo a una scarpata, a tre chilometri da casa, nella zona in cui si erano concentrati in queste ore i soccorritori, che anche durante la notte non hanno mai cessato le attività utilizzando dei termoscanner. Sarebbe in buone condizioni di salute. A ritrovarlo, secondo fonti non ufficiali, sarebbe stato un giornalista impegnato sul posto in un servizio tv per “La vita in diretta”, Giuseppe Di Tommaso, che ha sentito dei lamenti provenire dal burrone e ha quindi avvisato le forze dell’ordine.

Il piccolo, che ha subito chiesto della mamma, è stato poi tratto in salvo dal comandante della stazione dei carabinieri di Scarperia, Danilo Ciccarelli, che si è calato a 25 metri, dove si trovava il bambino. Lo stesso luogotenente lo ha poi riportato sulla strada sterrata riconsegnandolo alla mamma.

Ora il bimbo è in volo con l’elisoccorso, accompagnato dalla mamma, verso l’ospedale Meyer di Firenze per tutti gli opportuni controlli.

Nicola era uscito di casa da solo, aprendo la porta d’ingresso, e si era addentrato nei boschi che circondano Campanara.

(Unioneonline/s.s.)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata