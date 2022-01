Sembra quasi una favola quella di Gemma, una cagnolina svanita nel nulla nel 2014 e che ora ha ritrovato la sua proprietaria. La storia arriva da Toscolano Maderno, nel Bresciano. Era settembre e Gemma, spaventata da alcuni ragazzi e dal rumore di una saracinesca, era scappata sul lungolago di Maderno. Inutili si erano rivelate le ricerche, nessuno l’aveva più vista. Per Monica un grande dolore dopo che aveva accolto la cagnolina nel 2013, trovata nei boschi dai volontari di un canile.

Quando ormai aveva perso le speranze, pochi giorni fa ha ricevuto una telefonata dalla clinica veterinaria di Cunettone di Salò: Gemma aveva infatti il microchip ed era stata ritrovata a Gardone Riviera. La donna non aveva mai cambiato numero di telefono ed è stato quindi semplice risalire a lei. Non si sa dove Gemma abbia vissuto in questi sette anni e mezzo, probabilmente è stata una randagia e magari ogni tanto qualcuno le ha dato da mangiare. Come ha dichiarato alla stampa locale, Monica invita tutti coloro che dovessero vedere per strada cani abbandonati a segnalarli, “forse qualcuno li sta cercando”.

(Unioneonline/s.s.)

