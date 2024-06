Una rissa tra parlamentari è scoppiata nell'aula della Camera durante la discussione dell'autonomia differenziata e il deputato del M5S, Leonardo Donno, che stava cercando di consegnare una bandiera tricolore al ministro Calderoli, è stato prima accerchiato da diversi colleghi del centrodestra e poi è stato colpito ed è caduto a terra.

Subito dopo Donno è stato portato via dall'aula su una sedia a rotelle, affidato alle cure del personale sanitario. Secondo quanto riferito da alcuni deputati del centrosinistra a strattonare e a colpire il pentastellato sarebbe stato il deputato leghista Igor Iezzi.

«Ho preso un pugno dal deputato Iezzi, altri ci hanno provato come Mollicone, Candiani. Poi sono arrivati tanti altri, i commessi....io sono crollato, sentivo male al petto e facevo fatica a respirare. Di sicuro mi sono spaventato ma per fortuna ora sto bene, mi hanno fatto un elettroccardiogramma e sto bene», ha raccontato poi Donno.

L’accaduto ha ovviamente innescato polemiche. «L'aggressione avvenuta alla Camera ai danni di Leonardo Donno è un fatto gravissimo e vergognoso», il commento del M5S, che chiede al presidente Fontana «immediati provvedimenti» contro Iezzi e gli altri leghisti coinvolti.

«Si è superato il limite. Abbiamo assistito a un'aggressione che ha dello squadrismo da parte di alcuni esponenti della Lega, in particolare dell'onorevole Iezzi, che ha picchiato un onorevole del M5s. Un atto di violenza mai visto in un Aula parlamentare», ha affermato Chiara Braga, deputata del Partito Democratico.

Dal canto proprio Iezzi si difende: «Un cazzotto? Ho provato a darlo ma dal video si vede che non l'ho colpito. Donno ha provato ad aggredire il Ministro Calderoli, se gli avesse dato solo la bandiera non sarebbero intervenuti i commessi. Io ho avuto la mia reazione, ma si vede dai video Donno cade come una pera dieci secondi dopo che io mi sono allontanato. Non c'è stata violenza fisica - prosegue Iezzi - io verrò espulso dall'Aula, Donno anche, ma andrebbe condannata la sua sceneggiata».

Intanto il presidente della Camera Fontana ha confermato che verranno acquisiti i filmati per fare chiarezza sull’accaduto e accertare le responsabilità.

(Unioneonline)

