Rinnovabili, truffa da 80 milioni sui pannelli fotovoltaici: raggirate migliaia di personeL’inchiesta della Gdf di Bologna. Coinvolte diverse province italiane. Dieci indagati
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una truffa da 80 milioni di euro a circa 6mila persone, anche fragili, per un business legato allo sviluppo delle energie rinnovabili, che in realtà non è mai avvenuto.
Una vasta operazione condotta da Guardia di Finanza e Polizia, alle prime luci del 28 ottobre scorso, ha portato a numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia e al sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con il blocco di 95 conti correnti riconducibili allo stesso gruppo societario.
Si tratta del risultato di una complessa indagine condotta dal Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Bologna e dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica per l’Emilia-Romagna, sotto la direzione del pubblico ministero, Marco Imperato, della Procura della Repubblica di Bologna.
Un’azione corale che ha visto impegnate in prima linea anche le Sezioni Operative Sicurezza Cibernetica delle varie Regioni e gli altri reparti territoriali della Fiamme Gialle nelle province di Bologna, Rimini, Modena, Milano, Varese, Arezzo, Frosinone, Teramo, Pescara, Ragusa.
L’operazione – nome in codice "Cagliostro"- ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di dieci persone.
Un gruppo criminale transnazionale con struttura piramidale strutturata secondo il cosiddetto "schema Ponzi": un modello di vendita che promette forti guadagni ai primi investitori, a discapito dei nuovi, a loro volta vittime.
La proposta di investimenti nel settore delle rinnovabili in questo caso non prevedeva l'installazione di impianti fisici nelle case, ma il noleggio di pannelli fotovoltaici collocati in Paesi ad alta produttività energetica, in realtà inesistenti, con allettanti rendimenti mensili o trimestrali in "energy point".
Le somme investite erano tuttavia vincolate per tre anni, consentendo così di allargare enormemente la leva finanziaria. Si stima come detto che siano circa 6.000 le persone offese sul territorio nazionale che venivano persuase dai numerosi procacciatori ad investire sul portale, generando un volume di investimenti stimato in circa 80 milioni di euro.
(Unioneonline)