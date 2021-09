Un 58enne rintracciato e denunciato dalla Digos di Pisa con l'accusa di danneggiamento e incendio.

L’uomo, lo scorso agosto, ha tentato di dare alle fiamme un supermercato in una zona residenziale della città toscana, dopo che nei giorni precedenti sarebbe stato rimproverato dal personale di vigilanza perché non aveva rispettato le procedure anti-Covid previste per legge.

Secondo gli inquirenti, il 58enne avrebbe tentato di mettere in atto una vera e propria “rappresaglia” nei confronti dello storie, gettando a terra del liquido infiammabile, per poi appiccare il fuoco, che però – fortunatamente – non avrebbe provocato particolari danni.

L’uomo è stato rintracciato grazie alle testimonianze di alcune persone presenti sia alla discussione iniziale che al tentativo di incendio. Decisive anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.

