Un operaio di 49 anni è morto, dopo essere stato ricoverato in gravi condizioni questa mattina per un infortunio sul lavoro verificatosi all'interno di un'azienda di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un tornio meccanico.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e soccorritori del 118, assieme a un elicottero che lo ha trasportato all'ospedale di Legnano.

Accertamenti sono in corso per stabilire la dinamica dell'incidente.

(Unioneonline/v.l.-F)

