Regionali nelle Marche, l'affluenza alle 12 è del 10,84%In calo rispetto al 2020. I prossimi dati alle 19 e alle 23
L'affluenza al voto alle 12 per le elezioni regionali nelle Marche è del 10,84%. Quasi tre punti percentuali in meno rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2020 (13,43%).
Il dato più elevato è stato registrato in provincia di Pesaro Urbino (12,71%), segue la provincia di Ascoli Piceno (10,36%), poi Fermo (10,24%), Ancona (9,81%) e Macerata (9,75%). I prossimi dati sull'affluenza verranno diffusi alle 19 e alle 23 di oggi.
Il dato finale verrà reso noto domani alle 15, quando saranno definitivamente concluse le operazioni di voto.
(Unioneonline)