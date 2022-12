Episodio choc a Roma dove una donna, a pochi passi da via del Corso, è stata punta sulla schiena da un passante, probabilmente con una siringa.

Secondo quanto raccontato dalla vittima, 40 anni, l’aggressione sarebbe avvenuta in via Brunetti, in pieno giorno. Dopo essersi inginocchiata per togliere la catena della bicicletta ha sentito la puntura sulla schiena, «probabilmente si è trattato di una piccola siringa ma sono comunque certa che si sia trattato di un ago», conferma lei.

«Mi sono spaventata, l’ho seguito con lo sguardo. Lui ha continuato ad andare avanti compiendo atti di vandalismo lungo la strada. Come mi sono ripresa sono salita sulla bici e l’ho seguito, l’ho ripreso con il cellulare ma quando mi ha visto si è dileguato tra la folla», ha raccontato.

La donna, che ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri, si sottoporrà agli esami per l’Hiv ed epatite. Non si esclude che possa essere stata vittima di “needle spiking”, un fenomeno diffuso in alcuni Paesi europei che consiste nel pungere donne con siringhe infette o con droghe, per strada e nei locali pubblici.

