Nuove misure cautelari a Bari nell’ambito delle indagini sulla malapolitica.

L'ex assessore della Regione Puglia Alfonso Pisicchio e suo fratello Enzo Pisicchio, sono stati posti agli arresti domiciliari nell'ambito di una inchiesta della Procura del capoluogo pugliese.

Da quanto si apprende, i reati contestati all'ex assessore regionale, arrestato con altre 5 persone (una in carcere, quattro agli arresti domiciliari, due destinatarie del divieto di esercitare le attività professionali per 12 mesi) sono, tra l'altro, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione per l'esercizio della funzione, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità materiale, turbata libertà degli incanti.

(Unioneonline/l.f.)

