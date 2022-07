Leonardo Muratovic, pugile di 25 anni di Aprilia, è stato ucciso nella notte ad Anzio, sul litorale romano, al culime di una lite. I fatti sono avvenuti nella zona dei locali e della movida.

Il giovane ha provato a chiedere aiuto cercando di scappare, ma si è accasciato a terra all’arrivo dei soccorsi e non si è più ripreso, è morto appena arrivato in ospedale.

L’omicidio è avvenuto intorno alle 2, la dinamica è ancora da chiarire così come i responsabili. Pare che tutto sia nato da una lite poi degenerata in rissa nel locale La Bodeguita, dove due gruppi di ragazzi si sono affrontati con calci e pugni. I bodyguard del locale li hanno buttati fuori, ma la rissa è continuata anche all’esterno ed è culminata nell'accoltellamento del giovane.

Gli investigatori hanno avviato gli accertamenti, servendosi delle telecamere di videosorveglianza e delle dichiarazioni dei testimoni.

Ma per ora l’unico fermato in relazione alla vicenda – non per l'omicidio – è il padre della vittima. L’uomo ha accoltellato proprio davanti al commissariato i due buttafuori – 30 e 57 anni – che lavorano nel locale in cui stanotte è scoppiata la rissa. Entrambi sono stati portati in ospedale, erano stati convocati proprio per testiminiare sull’omicidio di Muratovic.

