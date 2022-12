Arrestato due volte in appena tre giorni in Calabria. Un uomo di 26 anni di nazionalità romena, rimesso in libertà dopo il furto in una chiesa, è stato nuovamente sorpreso a rubare in una scuola.

Il ragazzo era stato bloccato la prima volta dagli agenti della Squadra volante di Crotone lo scorso 28 novembre. Dopo la convalida dell'arresto e la successiva liberazione è entrato nella scuola “Rosmini- Principe di Piemonte”. È stata la segnalazione di una docente ad allertare i militari, arrivata dopo che la donna aveva notato dalle vetrate dell'edificio la presenza furtiva di una persona all’interno.

Dopo aver bloccato il giovane, i carabinieri hanno eseguito un sopralluogo nello stabile appurando che l’ingresso era stato forzato e alcune aule imbrattate con dell’urina e appositamente messe a soqquadro.

Il 26enne, trovato anche in possesso di un termometro digitale rubato nel plesso scolastico, è stato arrestato per furto aggravato e danneggiamento. Dopo la convalida dell’arresto il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.

(Unioneonline/v.f.)

