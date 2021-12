Tutti in piedi per Sergio Mattarella. Un lunghissimo applauso, che sembrava non finire mai, è stato tributato dal pubblico della Scala al presisdente della Repubblica.

Il Capo dello Stato, giunto ormai agli sgoccioli del suo settennato, ha partecipato alla Prima della Scala a Milano. E’ arrivato al Teatro, dove la stagione inizia con il Macbeth, assieme alla figlia Laura e si è sistemato nel palco d’onore.

Il direttore dell’orchestra Riccardo Chailly ha alzato la bacchetta in segno di saluto e rispetto, tutti gli spettatori si sono alzati in piedi e – con la sala illuminata e il sipario chiuso - gli hanno tributato un lungo applauso, di oltre sei minuti.

A Mattarella sono giunte anche numerose richieste di “bis”, ma il Capo dello Stato ha detto più volte di non essere disponibile a prolungare il suo settennato.

(Ansa)

Lo hanno accolto con una stretta di mano il sindaco di Milano Beppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana e il Prefetto di Milano Renato Saccone. Poco prima di lui era arrivata anche la presidente del Senato Casellati.

Alla fine dell’applauso l’orchestra ha intonato l’inno di Mameli.

“Dopo Mattarella vorrei un presidente come Mattarella”, ha detto Liliana Segre. “Spiace a tutti che se ne vada, è una persona davvero squisita”, le parole di Giorgio Armani. Lo ha definito un “grandissimo presidente per le decisioni che ha preso e per la sua umanità” Sala, mentre Fontana ha affermato che tutti “dobbiamo dirgli grazie”.

(Unioneonline/L)



© Riproduzione riservata