Se l'autovelox è posizionato su una strada a una sola carreggiata la multa per superamento dei limiti di velocità va annullata. Il motivo? Il tratto non può essere considerato a scorrimento veloce, e solo in questi ultimi può essere posizionato l’autovelox.

Lo ha stabilito la Cassazione.

Il caso su cui si è espressa la Corte riguarda la violazione del limite di velocità di un automobilista che non aveva rispettato il limite dei 70 km orari (guidando a 86 all’ora). L’uomo aveva fatto ricorso ma non gli era andata bene né in primo grado né in appello. La Cassazione invece gli ha dato ragione.

Le strade a scorrimento veloce, ricordano i giudici, sono quelle che possiedono carreggiate indipendenti o separate dallo spartitraffico, ognuna delle quali con almeno due corsie di marcia e una corsia eventuale riservata ai mezzi pubblici.

In questo caso invece la violazione era stata contestata in una strada con una doppia linea continua centrale che non separa due carreggiate.

