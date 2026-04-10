Tragedia in via Ruggero Marturano a Palermo. Due operai impegnati nella ristrutturazione di un palazzo sono caduti da una gru, al decimo piano, e sono morti. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Un terzo operaio si sarebbe salvato finendo sui copertoni di un negozio di ricambio pneumatici.

Nell'incidente è rimasto ferito anche un dipendente del negozio di pneumatici Gammicchia. Il cestello su cui stavano lavorando gli operai deceduti è caduto finendo sulla tettoia del gommista e ha colpito anche il lavoratore dell'esercizio commerciale.

«Gli operai si trovavano nel cestello per eseguire lavori sulla facciata e i balconi quando sono caduti giù finendo sulla tettoia del gommista. Lì c'erano tre dipendenti che si sono salvati grazie ai copertoni che hanno bloccato la caduta del cestello». Lo dice un residente nella zona dove sono morti due operai a Palermo. «Il bilancio poteva essere più grave».

In via Marturano si sono riversate centinaia di persone. Oggi non distante dal luogo della strage c'è un mercatino rionale molto affollato.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata