Fuggi fuggi generale all’ufficio postale di San Luca (Reggio Calabria), dove si è presentata una donna di 78 anni positiva al Covid e per cui era stata disposta la quarantena.

L’anziana è uscita comunque di casa per andare ad incassare la pensione. E’ entrata nell’ufficio postale e si è messa in coda allo sportello: quando gli altri l’hanno notata, essendo a conoscenza delle sue condizioni di salute in un paese che conta poco più di 3.500 abitanti, si sono dati alla fuga e l’hanno lasciata sola.

La donna è stata denunciata in stato di libertà alla Procura di Locri, e stesso provvedimento è stato adottato a carico di altre sei persone positive sorprese fuori dalle loro abitazioni.

A San Luca, che è stata zona rossa fino al 2 ottobre, ci sono un centinaio di positivi e molte altre persone in quarantena. Ed è per questo che i carabinieri, elenco delle persone in quarantena alla mano, hanno effettuato un controllo porta a porta per verificare il rispetto dell’ordinanza.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata