Si sono perse ormai le tracce del cagnolino “rapito” da un gabbiano nel Bosco di Capodimonte, a Napoli.

E’ successo tutto in pochi istanti: una donna, turista straniera, stava portando a spasso il cane di piccola taglia, un Pinscher Nano, quando improvvisamente un gabbiano è sceso in picchiata, lo ha afferrato nel becco e portato via.

“L'episodio è stato confermato da diverse persone presenti – racconta Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena (Europa Verde) – Secondo quanto ricostruito, la proprietaria del cane era una turista straniera, che alloggiava in una struttura ricettiva della zona. Ha portato il cucciolo al parco per una passeggiata e l'ha slegato, non sapendo che è possibile farlo solo nelle aree dove è consentito lo sgambettamento. Quando un gabbiano si è avventato sull'animale e l'ha portato via tra lo sgomento generale delle persone che si trovavano nel parco. Del cagnolino, purtroppo, si sono perse le tracce”.

(Unioneonline/D)

