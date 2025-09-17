«Il percorso procede molto bene, i dottori sono contenti. Le terapie di Valencia tra chemio e medicine hanno fatto il loro effetto. Adesso mi attende un nuovo ciclo di chemio qui al Sant'Orsola dove sono ricoverato e poi il 24 settembre il trapianto» di midollo. «Voglio fare un invito a tutti a donare, c'è bisogno di tanti donatori, dando il proprio contributo si possono salvare molte vite e far superare momenti brutti a tante persone. Per questo voglio lanciare un appello: iscrivetevi all'Admo, l'Associazione Donatori di Midollo Osseo, mezza giornata della vostra vita può aiutare tante persone a vivere e guarire».

È l'appello, contenuto in un’intervista al Quotidiano Nazionale, di Achille Polonara, campione di basket che si appresta al trapianto del midollo osseo per combattere la leucemia mieloide che lo ha colpito a giugno.

«Credo che un di po' di paura sia normale. D'altra parte - spiega - non vedo l'ora di iniziare affrontando di petto questo momento brutto con la voglia di togliermelo da davanti: prima si inizia prima si finisce».

Polonara spiega di essere consapevole della delicatezza della situazione ma si dice «tranquillo e ottimista. Voglio affrontare il momento con questo spirito».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata