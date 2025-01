Dei poliziotti sono stati aggrediti ieri sera durante un controllo antidroga al Quarticciolo, alla periferia di Roma.

Gli agenti hanno bloccato un 25enne tunisino, sorpreso in flagranza con una donna mentre spacciava. L’uomo però ha opposto resistenza e aggredito gli agenti prendendoli a calci nel tentativo di fuggire, e poco dopo sono arrivate circa venti persone che hanno aggredito i poliziotti con dello spray urticante, consentendo così al loro amico di guadagnare la fuga.

Una fuga che non è durata molto, perché l’uomo è stato poi rintracciato, e con lui anche molte persone che hanno partecipato all’aggressione.

La sala operativa della Questura ha infatti mandato sul posto altri equipaggi e sono state subito fermate 11 persone. La donna che spacciava con il giovane tunisino è stata arrestata, gli altri sono stati portati negli uffici di polizia. Cinque di loro, quattro marocchini e un tunisino, risultati non in regola sul territorio nazionale sono stati collocati nel Cpr di Bari per poi procedere al rimpatrio. Successivamente è stato rintracciato e arrestato anche il 25enne tunisino fuggitivo.

