Momenti di paura in un istituto tecnico della Provincia di Firenze.

Uno studente di 15 anni, in aula, davanti a tutti i compagni, ha puntato una pistola – poi rivelatasi finta - in faccia al professore di matematica, lamentandosi per le troppe note ricevute nel corso dell’anno scolastico.

La scena inquietante è stata ripresa da alcuni studenti e il video è finito sulla chat di scuola e poi in rete. Nel filmato si sente il ragazzo esclamare: "Prof, dobbiamo regolare una questione: mi ha messo troppe note e sta sbagliando". Quindi compare la pistola, che il 15enne punta alla tempia del docente, il quale resta in silenzio, imbarazzato, mentre il resto della classe inizia a ridere.

L’episodio è stato segnalato dalla direzione scolastica all'autorità giudiziaria e la procura per i minori ha denunciato il ragazzino per minacce aggravate dall'aver agito per motivi di bullismo e ai danni di un incaricato di pubblico servizio, oltre che per interruzione della lezione, considerata pubblico servizio.

La polizia ha poi perquisito l'abitazione dello studente, senza trovare armi, ma al giovane è stato sequestrato il telefonino.

Dal canto proprio, il ragazzo si sarebbe giustificato sostenendo: “Si è trattato di un semplice scherzo”.

(Unioneonline/l.f.)

