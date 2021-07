Avrebbe colpito la moglie con un mattarello e poi l'avrebbe presa a pugni. A Sannicandro di Bari i carabinieri hanno arrestato un 55enne con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione fatta dai vicini di casa, preoccupati per le urla. Sul posto hanno trovato una donna che camminava per strada, sotto choc e in evidente stato di agitazione, con una tumefazione all'occhio destro, riconducibile ad un colpo di mattarello, labbra gonfie e contuse a causa dei pugni ricevuti dal marito.

Entrati nell'appartamento, i carabinieri hanno trovato il marito, apparentemente calmo, che avrebbe tentato di sminuire l'aggressione, giustificandola come un'ennesima discussione causata dall'atteggiamento della moglie.

L'uomo, con precedenti penali specifici per comportamenti violenti e già sottoposto in passato alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, è stato arrestato in flagranza ed è finito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(Unioneonline/v.l.)

