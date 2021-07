A Torino, nel quartiere Crocetta, un giovane di 23 anni è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della compagna.

I poliziotti sono intervenuti nel palazzo in cui viveva la coppia, dove alcuni vicini avevano segnalato una lite.

Dopo aver bussato alla porta dell’abitazione dei due ragazzi, gli agenti non hanno ricevuto alcuna risposta: dal balcone, però, una donna si è affacciata spiegando di non aver bisogno del loro intervento.

I poliziotti, insospettiti dalle sue parole, sono rimasti sul posto e sono riusciti a farsi aprire. La donna anche in quell’occasione ha ribadito di non avere bisogno di aiuto mentre il compagno ha tentato di chiudere la porta.

A quel punto lei ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stata picchiata più volte dal convivente.

Inoltre, ha aggiunto che l'uomo le impediva di uscire e vedere le amiche, cercando di isolarla dal suo contesto sociale.

Il 23enne è finito in manette per maltrattamenti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza.

(Unioneonline/F)

