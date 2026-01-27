Piantedosi: «Metal detector nelle scuole, anche a sorpresa: arriva la direttiva ai presidi»L’annuncio del ministro dell’Interno: «Su richiesta dei dirigenti insieme ai prefetti si potranno decidere i controlli contro la diffusione dei coltelli tra i ragazzi»
«In queste ore, domani al massimo, usciremo con una direttiva condivisa col ministro dell’Istruzione Valditara che manderemo ai dirigenti scolastici e ai prefetti: significherà che su richiesta dei dirigenti scolastici, quindi nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, insieme ai prefetti si potrà decidere di fare dei controlli nelle scuole, davanti e all'ingresso, in connessione al fenomeno crescente dell'utilizzo dei coltelli da parte dei ragazzi».
La stretta è stata annunciata dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
Il controllo, ha sottolineato l’esponente del Governo, «potrà essere fatto a sorpresa quando sarà richiesto dai dirigenti scolastici. Ovviamente resta fermo che se ci sono problemi di commissione di reati, quindi indagini giudiziarie, su disposizione dell'autorità giudiziaria potrà essere fatto in maniera anche diversa».
(Unioneonline)