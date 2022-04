Un grave incidente si è verificato sul lago di Braies, in Alto Adige. Un gruppo di persone di nazionalità italiana, tra le quali un bimbo di 7 mesi sistemato su un passeggino, stava camminando sulla superficie ghiacciata dell’invaso quando si è registrato un cedimento a causa delle temperature in aumento in questi giorni.

Sette gli adulti ricoverati in ospedale con uno stato di grave ipotermia, il bimbo trasportato d’urgenza a Innsbruck.

La prima a cadere in acqua sarebbe stata la famiglia con il piccolo, poi le altre persone che erano intervenute per prestare soccorso.

È questo il terzo, e più grave, incidente in due giorni sul lago di Braies: ieri i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire due volte per salvare alcune persone cadute in acqua mentre passeggiavano sulla superficie ghiacciata. Nel primo caso era una donna milanese che era insieme al suo cane, seguita dal marito 60enne e dalla figlia 30enne. L’altro episodio ha riguardato tre giovani turisti di Udine che hanno sfondato il ghiaccio sulla sponda occidentale e sono stati salvati da alcuni passanti, rifiutando poi il ricovero in ospedale.

