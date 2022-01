Tragedia durante una battuta di caccia al cinghiale in provincia di Pisa.

Un cacciatore è morto dopo essere stato raggiunto da una fucilata nei boschi di Ruota, nel territorio dei Monti Pisani di Capannori.

Secondo le prime informazioni l'uomo, di circa 60 anni, sarebbe deceduto sul colpo, mentre stava facendo la posta con un gruppo di altri cacciatori.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

In azione anche l’elicottero Pegaso con il personale sanitario, ma per il cacciatore non c’era ormai più nulla da fare.

