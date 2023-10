Una farmacista quarantenne, Filomena La Montagna, è morta travolta dall’auto che aveva parcheggiato in salita a Casalnuovo, alle porte di Napoli.

Secondo quanto ricostruito, appena è scesa per andare al lavoro, la macchina si è mossa e ha accelerato la sua corsa: la donna ha cercato istintivamente di fermarla ma è rimasta schiacciata tra la sua auto e un'altra posteggiata lungo la strada.

Le indagini sono in corso, specie per capire se il freno a mano fosse difettoso o se non sia stato inserito.

Sui social il cordoglio del sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia: «Un incidente terribile sul quale le forze dell'ordine stanno facendo chiarezza. Siamo vicini alla famiglia per questa immane tragedia che ha lasciato l'intera comunità sotto shock».

"Mena", come era conosciuta, viene anche ricordata dal Santuario della Madonna della Speranza di Marigliano, il Comune di dove era originaria e dove si terranno i funerali. «La fraternità francescana si unisce al dolore della famiglia La Montagna per l'improvvisa morte della cara Mena. Ti abbiamo conosciuta fin da piccola. Hai respirato 'aria francescana', hai affrontato momenti difficili ma ti ricordiamo con la tua voglia di vita, il tuo sorriso, la tua bellezza, la tua solarità».

