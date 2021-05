La discesa assieme, senza problemi fino a pochi metri da terra. Poi uno scarto improvviso, un aggancio e un urto che fanno impazzire le traiettorie di due paracadute e provocano lo schianto al suolo, drammatico, sotto lo sguardo di decine di persone che stavano attendendo a una kermesse di volo.

Così questa mattina intorno alle 12.30 si è consumata la tragedia all’aeroporto di Thiene, nel Vicentino. Un istruttore paracadutista di 38 anni, Emiliano Basile, è morto. Il suo compagno di discesa, Aaron Waller, 25enne statunitense, militare di stanza alla Caserma Ederle, è gravemente ferito. Ha riportato numerose lesioni e fratture scomposte ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza.

L'incidente è avvenuto di fronte a numerose persone, che si trovavano all'aeroporto "Arturo Ferrarin" della cittadina dell'alta provincia di Vicenza, e che si apprestavano a prendere parte a un Open day organizzato dall'Aeroclub Prealpi Venete, dedicato al volo a vela. Molte di esse stavano pranzando nel ristorante dello scalo, e hanno assistito in diretta allo schianto.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'episodio, i due si erano gettati assieme, avevano aperto le vele dei loro paracadute e stavano effettuando le ultime manovre in vista dell'arrivo a terra.

A circa 20-30 metri dal suolo, improvvisamente, il paracadute dell'americano ha cominciato ad avvitarsi, non è chiaro se a causa di un colpo di vento, per un malore del giovane o per una manovra errata. Di fatto, iniziando a girare vorticosamente e senza controllo, si è avvicinato a Basile e lo ha colpito, in maniera molto violenta.

A causa dell'impatto l'istruttore probabilmente ha perso i sensi e non è più stato capace di governare il proprio paracadute, che senza controllo è precipitato dritto al suolo, schiantandosi a terra. Immediata la morte dell'uomo. Il militare statunitense, dopo l'impatto con Basile, ha cercato comunque di governare il proprio paracadute con delle manovre d'emergenza, ed è riuscito in qualche modo a farlo planare progressivamente verso terra. L'arrivo è stato comunque a forte velocità, e non lo ha risparmiato da un duro atterraggio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco assieme agli operatori del soccorso Suem 118, presenti anche per la manifestazione sportiva. Per Emiliano Basile non c'è stato più niente da fare; al militare americano sono state riscontrate lesioni gravi sul corpo e alcune fratture scomposte agli arti. E' stato così avvertito l'elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza il 25enne al San Bortolo di Vicenza, dove è ricoverato in Rianimazione.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata