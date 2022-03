Pesanti disagi a Palermo per un forte vento di scirocco che ha sferzato il capoluogo siciliano con raffiche fino a 80 chilometri orari.

Una palazzina fatiscente è parzialmente crollata in via Ximenes, nel rione Borgo Vecchio. I vigili del fuoco stanno scavando per verificare se vi siano persone, anche se al momento sembrano escludere questa ipotesi. Secondo i primi rilievi sarebbe crollato il pavimento del primo piano, coinvolgendo un magazzino.

Sull'autostrada Palermo Catania sono crollati tre alberi, uno dei quali è finito sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania.

In serata sono crollate anche alcune recinzioni a protezione di un cantiere dell'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, tra i gate 1 e 8. E' scattato il piano di emergenza dello scalo e sono stati evacuati tutti i passeggeri che erano all'interno, come rende noto la Gesap, la società di gestione dei servizi a terra dello scalo, sottolineando che non vi sono feriti. Il forte vento aveva già causato il dirottamento di sei voli in arrivo a Palermo verso l'aeroporto di Catania.

Lo scalo è poi tornato operativo nella notte.

